Lavorare a Ferragosto? Non è obbligatorio

Giorni festivi: cosa dicono legge e giurisprudenza

Ogni qual volta che ci si appropinqua nuovamente a un giorno festivo, torna in auge anche il dibattito, mai sopito e sempre vivace, sul dover o meno Lavorare in questi periodi. Vi rientra anche Ferragosto, che quest'anno sarà per molti più rovente che mai. Come per altri festivi, il lavoro a Ferragosto trova la sua fonte legislativa nella L. 260/1949, il cui art. 2 considera giorno festivo, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere ...

Già ai tempi della Roma imperiale era denominata Feriae Augusti e si riferiva ad una festa istituita dall’Imperatore Augusto nel 18 a.C. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l’Impero si organizzavan ...

Palermo, gli irriducibili delle tendopoli. "Il Covid? Non c'è"

« Siamo qui come ogni anno. Anche in questo Ferragosto » . Sulla spiaggia di Vergine Maria niente è cambiato nell’estate del Covid- 19, con la Sicilia che ogni giorno vede nuovi casi di contagio e con ...

