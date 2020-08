L’amore senza fretta (Di sabato 15 agosto 2020) L’Amore senza fretta Di Vincenzo Calafiore 14 Agosto 2020 Udine Italy 17.08.2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata “ …. Riuscire ad amare, oggi, è difficile molto … ora,dove tutto è in vendita… è come vivere in un mercato ove poter scegliere ciò che più ti aggrada. senza dignità nella continua trattazione di chi si offre e di chi dovrebbe prendere…. “ Vincenzo Calafiore Io credo nella felicità, in quella felicità che ti rimane dentro e non svapora mai, quella che ti fa pensare che “ Oggi “ è un bel giorno, un giorno da vivere, da ... Leggi su laprimapagina

StoccoDany : Ho sempre pensato che tenersi per mano fosse una questione di possessività. Ma con te ho capito che è un modo per… - DublencoIgor : RT @AlmiraUva: Senza limiti l'ho indossato... Scarlatto Vertiginoso Pulsante E ..lo lascio cadere Solenne Sfarzoso Fiamma viva sulla vertig… - _Remeber_Me : E anche se sbaglio le strade poi ti trovo lo stesso Senza navigatore eh Tutto bene fin quando non ritorniamo a terr… - difenacum : RT @MutaMetu: lui che sempre mi diceva che la verità era di Saba e che «senza il cuore la saggezza è un gioco» non l’ho mai ascolto, ho s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore senza Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera