Hertha Berlino, Labbadia sgrida Piatek: «Deve essere più efficace» (Di sabato 15 agosto 2020) Bruno Labbadia, tecnico dell’Hertha Berlino ha ripreso Krzysztof Piatek che è nel mirino della Fiorentina. Le sue parole Bruno Labbadia, tecnico dell’Hertha Berlino, ha “sgridato” pubblicamente Krzysztof Piatek, il quale è nel mirino della Fiorentina. «Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco di più. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Fiorentina, è Piatek il sogno per l'attacco: Il sogno per l'attacco della Fiorentina si chiama Krzysztof Piatek, ve… - AhernandezS89 : RT @romanewseu: #Schick, l’agente a colloquio con #HerthaBerlino e #BayerLeverkusen #ASRoma #Romanewseu - romanewseu : #Schick, l’agente a colloquio con #HerthaBerlino e #BayerLeverkusen #ASRoma #Romanewseu - psbrdx : Juve Inter Roma Lipsia Hertha Berlino Bayer Leverkusen Guarda come va al Torino eh - PagineRomaniste : Mercato, l’agente di #Schick sonda il terreno con Hertha Berlino e Bayer Leverkusen #ASRoma #HerthaBSC… -