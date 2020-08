Gp Spagna, Leclerc solo nono in qualifica: Hamilton si prende la pole (Di sabato 15 agosto 2020) MONTMELO' - Lewis Hamilton conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Barcellona. Il pilota britannico della Mercedes, dopo aver dominato in lungo ... Leggi su corrieredellosport

casola_vincenzo : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? SF90 vs SF1000 Q3 Spagna 2019 Q3 Spagna 2020 Vettel: 1.1… - ItaSportPress : F1 Gp Spagna, pole per Hamilton. Nono Leclerc - - wikiale : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? SF90 vs SF1000 Q3 Spagna 2019 Q3 Spagna 2020 Vettel: 1.1… - P300it : F1 | GP Spagna, qualifiche: Hamilton fa 92, Bottas a 59 millesimi. Leclerc 9°, Vettel 11° - dinoadduci : GP Spagna: pole di Hamilton su Bottas. Male le Ferrari: Leclerc nono, Vettel solo 11° -