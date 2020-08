GP Spagna, Hamilton in pole: “Sarà difficile tenere la prima posizione in gara” (Di sabato 15 agosto 2020) “La strada verso curva 1 è lunga e domani sarà dura tenere la posizione in gara. Qui è sempre difficile vincere dalla pole“. Queste le parole di Lewis Hamilton al termine della qualifica del Gran Premio di Spagna che ha visto il britannico festeggiare la pole position numero 92 in carriera. “A Barcellona non siamo abituati ad affrontare questo caldo perché qui non gareggiamo mai in estate. Fisicamente è dura e quando vai molto veloce, soprattutto in qualifica, il dazio che paghi a livello fisico è alto – ha aggiunto Hamilton -. Nel mio secondo tentativo pensavo di riuscire a battere il mio primo giro del Q3 ma fortunatamente quel tempo è stato sufficiente per la ... Leggi su sportface

