Giro di Lombardia 2020, l’Uci apre un’indagine sulla presenza di un’auto sul percorso (Di sabato 15 agosto 2020) TERRIBILE CADUTA DI EVENEPOEL: IL VIDEO CLASSIFICA E ORDINE DI ARRIVO Giro DI Lombardia 2020: LE PAGELLE LE CONDIZIONI DI SCHACHMANN L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato ufficialmente di aver intenzione di indagare sulla motivazione per la quale sia stata segnalata la presenza di un’automobile sul percorso del Giro di Lombardia 2020, la quale, peraltro, ha investito il ciclista tedesco Max Schachmann, causandogli una frattura alla clavicola. Di seguito il comunicato rilasciato recentemente dall’Uci. Leggi su sportface

