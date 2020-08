Emergenza Covid-19 in Puglia, nota virologa “Il virus non è indebolito, se dovessero aumentare i casi è certo che i reparti di rianimazione si riempiranno” (Di sabato 15 agosto 2020) La Professoressa Maria Chironna a capo del centro analisi tamponi di tutta l Puglia perché responsabile del Laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari è certa sulla possibilità che se dovessero aumentare i casi positivi inevitabilmente i reparti di terapia intensiva si riempiranno”. “Il virus circola e colpisce ancora, i numeri lo dimostrano, ormai lo sappiamo. Se i casi dovessero ulteriormente aumentare, anche se si tratta di giovani, per forza di cose le forme sintomatiche sarebbero più frequenti e il virus, tutt’altro che indebolito, potrebbe portare ancora in rianimazione molte persone”. Poi la ... Leggi su baritalianews

Coronavirus, cinque nuovi casi in Sardegna

Sono 1.484 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano cinque nuovi casi: ...

