"Contagio intenzionale". Coronavirus creato in laboratorio per infettare tutti (Di sabato 15 agosto 2020) "Contagio intenzionale". Questo è l'ultima idea a cui sta lavorando il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) guidato da Anthony Fauci, epidemiologo della Casa Bianca, per uscire dalla pandemia. Il progetto è quello di produrre in laboratorio un ceppo di Coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati. Solo così si potrà verificare il grado di protezione di quel vaccino. Inutile dire che la notizia ha subito aizzato la polemica. Certo è che per un vaccino contro il Covid-19 l'attesa è lunga e questa potrebbe essere la soluzione. La mossa del Niaid, diffusa dall'agenzia Reuters, potrebbe ridurre la sperimentazione. Solitamente, infatti, la ... Leggi su liberoquotidiano

mfmpulcino : RT @Libero_official: 'Contagio intenzionale' In laboratorio il virus per infettare tutti. #Covid-19, la misura estrema per uscirne #coronav… - Libero_official : 'Contagio intenzionale' In laboratorio il virus per infettare tutti. #Covid-19, la misura estrema per uscirne… - Marinotoma : RT @VittorioDeSant7: IL VIRUS NON NASCE PER CASO È COSTRUITO IN LABORATORIO E DIFFUSO IL PAESI DIVERSI GRILLO USAVA LA MASCHERA MOLTI MESI… - LaTentatrice : RT @VittorioDeSant7: IL VIRUS NON NASCE PER CASO È COSTRUITO IN LABORATORIO E DIFFUSO IL PAESI DIVERSI GRILLO USAVA LA MASCHERA MOLTI MESI… - bisagnino : In un laboratorio Usa creato il virus per il 'contagio intenzionale' -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio intenzionale Un virus meno aggressivo preparato in laboratorio per il contagio intenzionale la Repubblica In un laboratorio Usa creato il virus per il "contagio intenzionale"

Produrre in laboratorio un ceppo di coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando in giro per il mondo da febbraio, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati, così ...

Usa, creato in laboratorio un Covid meno aggressivo per il contagio internazionale

La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un ...

Produrre in laboratorio un ceppo di coronavirus meno aggressivo di quello che sta circolando in giro per il mondo da febbraio, per poi somministrarlo direttamente nel naso ai volontari vaccinati, così ...La realtà supera la fantasia e nell’epoca di quello che si potrebbe definire il Covid 4.0 c’è chi si spinge sempre più in là con la ricerca scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, in un ...