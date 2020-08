Berlusconi: 'Preoccupato per la crisi ma no a un governissimo' (Di sabato 15 agosto 2020) Un governo di unità nazionale per superare la crisi coronavirus 'non farebbe bene all'Italia'. Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si dice però 'molto Preoccupato' per la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un governo di unità nazionale per superare la crisi coronavirus "non farebbe bene all'Italia". Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si dice però "molto preoccupato" per la s ...

Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero»

L’ ultima volta che vi siete sentite? «Stamattina». E di che umore era Francesca? «Mmm... non buono». Questioni di cuore o di bilancio? «Era preoccupata, punto. Non posso dirle altro sennò si arrabbia ...

Un governo di unità nazionale per superare la crisi coronavirus "non farebbe bene all'Italia". Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si dice però "molto preoccupato" per la s ...