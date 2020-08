Barcellona, Bartomeu convoca per lunedì cda urgente (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo la disfatta clamorosa per 8-2 contro il Bayern Monaco, a Barcellona è tempo di voltar pagina. Il presidente Josep Maria Bartomeu, nell’immediato post partita, ha rivelato di aver preso in considerazione decisioni importanti che saranno ufficializzate soltanto nei prossimi giorni. Ma intanto, secondo quanto riportato dalla radio catalana Rac 1, il numero uno del club blaugrana ha convocato per lunedì prossimo, 17 agosto, un consiglio di amministrazione di emergenza per pianificare il futuro della società. Inevitabile l’esonero del tecnico Setien e l’allontanamento di alcuni giocatori. Leggi su sportface

