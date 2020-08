Aquaman 2, James Wan anticipa "un tocco di horror" per il sequel (Di sabato 15 agosto 2020) Il regista di Aquaman 2 James Wan ci informa che anche il sequel sarà influenzato dalla sua sensibilità per l'horror, anche se in minima parte. Aquaman 2 non sarà tutto pony (acquatici) e arcobaleni. A confermarlo è stato James Wan, il regista del film, che come nel primo capitolo, infonderà il sequel di quella sensibilità horror che tanto gli è affine. Rispondendo alle domande dei fan in attesa del mega-evento virtuale DC FanDome, dove ci sarà data qualche notizia in più su Aquaman 2, James Wan ha voluto rassicurare i fan che hanno gradito le tinte leggermente più dark delle sequenze con i Trench nel primo film con protagonista Jason Momoa. "Proprio ... Leggi su movieplayer

