Zhang ha parlato con Marotta e Antonello: Conte resta ma ad una condizione (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella sua prima giornata milanese Steven Zhang ha parlato con Beppe Marotta e Alessandro Antonello: i dettagli Steven Zhang è tornata a Milano e ieri si è tuffato nuovamente nel mondo nerazzurro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter ha ripreso confidenza con il mondo nerazzurro: il suo obiettivo adesso è solo uno, stare vicino a Conte e alla squadra in questo momento così importante. Con Antonio Conte parlerà solamente dopo l’Europa League, così come deciso la settimana scorsa con la firma della «tregua» telefonica con il tecnico. La posizione della società nerazzurra è chiara. Vuole continuare a investire in maniera mirata, crede nell’importanza del ... Leggi su calcionews24

