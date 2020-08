Ultime Notizie Roma del 14-08-2020 ore 15:10 (Di venerdì 14 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica apertura possono entrambi i quesiti posti agli iscritti del MoVimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per chiedere l’azzeramento del primo mandato comunale la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti la Consulta per la modifica del mandato Zero che consentirà la sindaca di Roma Virginia raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39235 voti pari al 80,1% dei votanti in una possibilità di alleanze per le elezioni amministrative oltre che con liste civiche anche con i partiti tradizionali ha invece ricevuto 29196 voti favorevoli pari al 59,9% di la base ha sposato la linea dei Big del movimento in primo luogo di Maio e Fico si pone ora il tema dell’ accordo con il PD a partire dalle regionali di settembre Manuel 600il 9 ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Parigi e Marsiglia zone rosse. Il covid corre negli Usa: 53mila nuovi casi. In Germania… - fanpage : Torna la paura #Covid_19 in Francia. è record di contagi. 2600 casi nelle ultime 24 ore - elvcastellaneta : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… - ElenaMarasco1 : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: a scuola senza distanziamento, basta la mascherina Fanpage.it Zingaretti gela il M5S: "Non sosterremo mai Virginia Raggi, per Roma sono stati anni drammatici" | VIDEO

. "Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la ...

Frosinone, membro dello staff positivo al coronavirus

Un membro dello staff del Frosinone positivo al coronavirus. A darne comunicazione ufficiale è stata la stessa società ciociara che domenica sera sarà impegnata nella partita di andata dei playoff di ...

. "Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la ...Un membro dello staff del Frosinone positivo al coronavirus. A darne comunicazione ufficiale è stata la stessa società ciociara che domenica sera sarà impegnata nella partita di andata dei playoff di ...