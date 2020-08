Trump: “Più acqua in doccia per capelli perfetti”. Il Governo lo accontenta (Di venerdì 14 agosto 2020) Trumo chiede più acqua in doccia per avere capelli perfetti. Il Governo lo accontenta ed aumenterà la pressione dai rubinetti. Il presidente degli Usa, Donald Trump, torna a far discutere con un’altra proposta alquanto inusuale che riguarda i propri capelli. Infatti il tycoon ha chiesto al Governo più acqua dalla doccia per avere dei capelli … L'articolo Trump: “Più acqua in doccia per capelli perfetti”. Il Governo lo accontenta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Trump: “Nella doccia per avere capelli perfetti serve più acqua”. E il governo farà aumentare la pressione dai rubi… - Ettore_Rosato : Scende in campo #KamalaHarris scelta a completare il ticket democratico che sfiderà Trump nella corsa alla Casa Bia… - GassmanGassmann : Ancora 1200 morti in un giorno in USA e più di 50.000 contagi. Ora io dico, anche chi ha un pensiero legittimamente… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 14.8.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… - Danielerosa100 : Usa, i capelli di Trump abbisognano di più acqua - -

Ultime Notizie dalla rete : Trump “Più