Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovata l'ascolto mi studio Roberta Brundu Traffico nella norma lungo l'intero anello del raccordo anulare a talenti Traffico rallentato per un incidente in via di Casal Boccone altezza via Ugo Ojetti in centro possibilità oggi per un altro incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia all'altezza di Ponte Regina Margherita Traffico intenso con code sulla via Pontina Castel di Decima verso Latina 30 minuti lungo il litorale tra Lido di Ostia e Torvaianica

PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Selinunte - Chiusura temporanea causa intervento vigili del fuoco presso Via Cartagine per incendio - GazzettinoGolfo : #LineaFerroviaria #Trenitalia #VigiliDelFuoco - Roma-Napoli via #Formia: traffico ferroviario sospeso per #Incendio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo Fabro… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Cassia - #Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Giacomo Andreassi - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo Fabro… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Incendio a Torricola, treni bloccati e cancellati sulla linea Roma-Latina-Formia

Vigilia di ferragosto molto complicata per chi viaggia in treno sulla Roma-Latina-Formia. «Dalle ore 14.35 sulla linea Roma - Formia, il traffico ferroviario è sospeso tra Roma Casilina e Torricola pe ...

Lodi si rifà il porfido, rivoluzione in centro:

Cantieri in pieno centro storico subito dopo Ferragosto. Se lunedì si partirà con piazza Ospitale chiusa per il rifacimento del porfido, martedì si continuerà con via XX Settembre bloccata al traffico ...

