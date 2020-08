Ritiro Napoli a Castel di Sangro, a breve la piattaforma web per prenotare l’accesso allo stadio (Di venerdì 14 agosto 2020) Mancano meno di 10 giorni alla partenza del Ritiro del Napoli a Castel di Sangro e cresce l’attesa dei tifosi per rivedere finalmente dal vivo i propri beniamini. Dopo mesi in cui il calcio si è potuto gustare solo in tv dal divano, tornare a vederlo live è un evento per molti. Ma non bisognerà dimenticare che siamo in piena emergenza sanitaria e ci saranno delle regole da rispettare, ogni giorno sarà consentito l’accesso allo stadio degli allenamenti ad un massimo di 1000 tifosi che si dovranno pre registrare, come ha ricordato anche il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso a Repubblica «Anzi, faccio proprio un appello: aspettiamo soltanto gli appassionati muniti di tagliando. Ci sarà un sistema di accesso on-line che ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ritiro Napoli a Castel di Sangro, a breve la piattaforma web per prenotare l’accesso allo stadio Repubblica riport… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Maxi-schermo per gli allenamenti e recinzioni anti-spie: le ultime novi… - SeEarn : RADIO KKN - TAMPONI AL NAPOLI: LAVORO NOTTURNO AL SECONDO POLICLINICO PER AVERE I RISULTATI IL 24 MATTINA #tamponi… - NCN_it : RADIO KKN - TAMPONI AL NAPOLI: LAVORO NOTTURNO AL SECONDO POLICLINICO PER AVERE I RISULTATI IL 24 MATTINA #tamponi… - scianciotta : Il ritiro del @sscnapoli in Abruzzo è già un successo. Contento che il primo atto da presidente di @AbruzzoSviluppo… -