Remedy aggiorna i fan sul nuovo progetto multiplayer e su due titoli non ancora annunciati

Remedy ha condiviso oggi i risultati finanziari dell'ultimo semestre, registrando un aumento dei ricavi del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una crescita del 116% dell'utile operativo.Inoltre, il CEO di Remedy Tero Virtala ha anche condiviso alcune dichiarazioni molto interessanti sullo stato dei progetti dello studio finlandese, a partire da quello incentrato sul multiplayer del team Vanguard."Alcune parti del gioco promettono molto bene, alcune sono state ridisegnate. Continuiamo questo sviluppo con la missione di combinare esperienze multiplayer basate sul servizio a lungo termine con lo stile di gioco unico di Remedy. Il gioco è sviluppato con il motore Unreal 4 e la fase iniziale del lavoro continua con un piccolo team".

L'aggiornamento grafico per le versioni PS5 e Xbox Series X di Control non sarà gratuito, a meno che non acquistate la Ultimate Edition Una delle questioni ancora oscure di questo passaggio generazion ...