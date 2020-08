Rapinatori egiziani scatenati a Roma: due colpi in poche ore (Di venerdì 14 agosto 2020) Due egiziani in due distinte rapine hanno impegnato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. La prima rapina è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. In piazza del Colosseo, i militari hanno individuato e arrestato uno dei responsabili della rapina di una catenina d’oro ai danni di un 27enne Romano. Si tratta di un cittadino egiziano di 23enne. Vive nella Capitale, ma è senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima, insieme a due complici, aveva avvicinato la vittima in via dei Normanni. Quindi, dopo averlo minacciato di morte e picchiato, gli aveva sottratto la preziosa collana fuggendo. Il giovane derubato ha immediatamente contattato il 112 e in poco tempo le gazzelle dei carabinieri sono intervenute, raccogliendo la descrizione dei balordi e rintracciandone uno a due passi ... Leggi su secoloditalia

