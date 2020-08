Previsioni Meteo Lombardia: sole a Ferragosto, massime fino a +34°C (Di venerdì 14 agosto 2020) “Dal tardo pomeriggio di oggi e per la giornata di domani una graduale rimonta anticiclonica favorirà condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Nel fine settimana e per inizio della prossima il progressivo indebolimento del geopotenziale, associato ad un ampia area depressionaria in approfondimento sull’Europa occidentale, favorirà flussi umidi instabili occidentali che daranno origine a precipitazioni diffuse tra domenica e lunedì, anche a carattere temporalesco. Per i giorni a seguire persisteranno condizioni da variabili a instabili sulla regione, mentre le massime subiranno un calo a partire da lunedì“: lo riporta Arpa Lombardia nel consueto bollettino con le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Domani, ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : Attenzione al Nord nelle prossime ore #meteo #maltempo #temporali #14agosto - PrimaStampa_eu : METEO SICILIA - Weekend Ferragosto 'di fuoco' con +41 °C in alcune zone, ecco le province interessate. Previsioni s… - Gazzettino : Meteo Ferragosto, previsioni: da oggi a Nordest temporali, grandinate e colpi di vento. Ma poi torna il caldo afric… - SkyTG24 : Meteo, le previsioni del weekend di Ferragosto - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Meteo weekend di #Ferragosto - TGR Puglia #ioseguoTgr -