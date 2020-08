Piantagione di cannabis in un vigneto abbandonato: arrestato 49enne (Di venerdì 14 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, comune in provincia di Barletta-Andria-Trani, hanno scoperto una Piantagione di cannabis in un vigneto abbandonato in contrada “La Fica”. Un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. È la seconda Piantagione di marijuana rinvenuta e sequestrata a Trinitapoli in meno di un mese. Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di perlustrazione dell’agro trinitapolese, i militari dell’Arma hanno individuato la coltivazione nascosta in un vigneto privato in stato di abbandono. Dopo ore di appostamento, hanno sorpreso il 49enne, giunto sul posto in bicicletta, intento a ... Leggi su winemag

princigallomich : TRINITAPOLI – CARABINIERI SCOPRONO PIANTAGIONE DI OLTRE 2000 PIANTE DI CANNABIS. UN ARRESTO - ilCiriaco : #Irpinia Scoperta piantagione di cannabis: denunciati padre e figlia - radiolaquila1 : Guardia di Finanza Sulmona: individuata e sequestrata piantagione di cannabis - Yogaolic : Monticelli Pavese, piantagione di cannabis nella serra e nell'orto del ristorante - ViViCentro : Boscoreale, scoperta una piantagione di cannabis: arrestato un 35enne. Sequestrate 5 piante di un peso complessivo… -