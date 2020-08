Palermo, Ghirelli: “I rosa hanno una grande dirigenza. I derby siciliani sono unici” (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato a Il Giornale di Sicilia dichiarazioni interessanti in merito al Palermo, la prossima stagione di Serie C e i derby siciliani.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 928079" align="alignnone" width="4793" Ghirelli (Getty Images)/captionLe dichiarazioni di Ghirelli in merito alla proprietà rosanero: "Il presidente Mirri lo conosco da molto tempo. Prima della pandemia, con lui, il sindaco Orlando, il questore Cortese, ci siamo incontrati a Palermo per discutere di stadio e dell’abbattimento delle barriere. Il Palermo ha una grande dirigenza. Sagramola lo conosco da tantissimi anni, ha un curriculum di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, Ghirelli: 'I rosa hanno una grande dirigenza. I derby siciliani sono unici' - - ForzaPalermoIT : ??? Le parole di Ghirelli #SerieC - Mediagol : #SerieC, Ghirelli: “Riapertura stadi? Rispondo così. Riflettori accesi sui derby siciliani, il #Palermo…” - WiAnselmo : #SerieC, Ghirelli: 'Il #Palermo ha una grande dirigenza, riflettori accesi sui derby siciliani'.… - Mediagol : #SerieC, Ghirelli: 'Il #Palermo ha una grande dirigenza, riflettori accesi sui derby siciliani'.… -