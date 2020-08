Oriente Occidente, itinerari di nuova danza (Di sabato 15 agosto 2020) Oriente Occidente 2020, 40 anni di storia. Un festival che ha fatto della città trentina di Rovereto un luogo di riferimento per la danza e i linguaggi della scena contemporanea. Il numero di artisti di valore passati e da molti scoperti al festival è sterminato. Motivo in più perché l’appuntamento di Oriente Occidente 2020 40 si annunci emozionante. Sottotitolo dell’edizione che si apre il 3 settembre (anticipazioni dal 28 agosto) per chiudersi il 12 è Corpo politico e corpo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ItalyMFA : Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia ??'Occidente da oriente - nuove e antiche rotte lungo terre e mari di… - anggiub : Munnu era munnu è Sono certo che sia #Trump, in occidente, che #Xi #Jinping, in oriente, dopo aver letto o solo a… - Sparpagli : RT @AmbCina: La costruzione del nuovo #hub portuale di #VadoLigure è quasi conclusa. Lo scalo, costruito tramite fondi congiunti europei e… - lpha_bloke : RT @AmbCina: La costruzione del nuovo #hub portuale di #VadoLigure è quasi conclusa. Lo scalo, costruito tramite fondi congiunti europei e… - klevisssa : A metà tra l’Occidente e l’Oriente -

Ultime Notizie dalla rete : Oriente Occidente Oriente Occidente, itinerari di nuova danza | il manifesto Il Manifesto Unsodo, segreto luogo dell’arte

Kyoto, quartiere di Nijo Teramachi, nei pressi del castello di Nijo. Anno 24 dell’epoca Meiji, 1891. Il signor Yamada Naosaburo, secondo di tre figli della famiglia Honda che gestiva un’attività di ri ...

Rai Due: Sulla via di Damasco, domenica puntata dedicata all’Assunta con il card. Comastri e Beatrice Fazi

Una puntata di Sulla via di Damasco dedicata al mistero e al fascino della Madre di Dio, nella ricorrenza più antica dell’oriente e dell’occidente, l’Assunzione di Maria. Domenica 16 agosto, alle 9.55 ...

Kyoto, quartiere di Nijo Teramachi, nei pressi del castello di Nijo. Anno 24 dell’epoca Meiji, 1891. Il signor Yamada Naosaburo, secondo di tre figli della famiglia Honda che gestiva un’attività di ri ...Una puntata di Sulla via di Damasco dedicata al mistero e al fascino della Madre di Dio, nella ricorrenza più antica dell’oriente e dell’occidente, l’Assunzione di Maria. Domenica 16 agosto, alle 9.55 ...