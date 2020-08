Nightmare, in arrivo il caffé di Freddy Krueger: "non dormirete mai più" (Di venerdì 14 agosto 2020) L'attore che ha interpretato l'icona horror Freddy Krueger, Robert Englund, sta per rilasciare la sua miscela speciale di caffé, in onore di Nightmare. Lo stesso attore che ha interpretato il terrificante Freddy Krueger, vi fornirà il rimedio per sconfiggerlo, non addormentandovi più: sta realizzando un caffé speciale a prova di Nightmare. L'attore del celeberrimo Freddy Krueger, Robert Englund, sta collaborando con Dead Sled Coffee per rilasciare la sua miscela speciale di caffé, non tralasciando un collegamento tra la bevanda e Nightmare. Dopo aver lavorato per diversi mesi alla collaborazione segreta con l'attore per lanciare la sua ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Nightmare arrivo Un gotico chiamato desiderio (Nightmare Abbey 16/I) Carmilla Nightmare, in arrivo il caffé di Freddy Krueger: "non dormirete mai più"

L'attore che ha interpretato l'icona horror Freddy Krueger, Robert Englund, sta per rilasciare la sua miscela speciale di caffé, in onore di Nightmare. Lo stesso attore che ha interpretato il terrific ...

Un gotico chiamato desiderio (Nightmare Abbey 16/I)

Nell’estate di un paio d’anni fa mi trovavo nell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra. Era il 2018: l’anno precedente in tutto il mondo si erano celebrati i bicentenari della morte di Jane Austen (18 l ...

L'attore che ha interpretato l'icona horror Freddy Krueger, Robert Englund, sta per rilasciare la sua miscela speciale di caffé, in onore di Nightmare. Lo stesso attore che ha interpretato il terrific ...Nell’estate di un paio d’anni fa mi trovavo nell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra. Era il 2018: l’anno precedente in tutto il mondo si erano celebrati i bicentenari della morte di Jane Austen (18 l ...