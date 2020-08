Moriremo grillini? (Di venerdì 14 agosto 2020) Cuore era il settimanale di resistenza umana diretto da Michele Serra in tempi in cui la sinistra di passioni pensava di averne viste troppe e mettendo sacchetti di sabbia a difesa del proprio essere tentava di non finire nel non essere. Non è passata acqua sotto i ponti da quei tempi, ma diluvi, culturali, ideologici, politici. Per cui di umano c’è rimasto ben poco e stiamo precipitando nel disumano (non parliamo dell’essere, chi se lo ricorda più il cosa siamo... eh, davvero, ma cosa siamo?).Allora, c’erano da fronteggiare i fischi di Craxi a Berlinguer, la corruzione dilagante (mai doma) la storia ingombrante del Pci e le sue contraddizioni, l’ipocrisia di una classe dirigente comunista giovane e meno giovane, quel che sarebbe venuto dopo, quel che si ipotizzava dovesse venire, e di fronte a cocenti sconfitte, con una sola unica certezza: ... Leggi su huffingtonpost

