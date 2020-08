Meteo Roma del 14-08-2020 ore 06:10 (Di venerdì 14 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto nei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord mattinata per lo più stabile piogge o temporali diffusi nel corso del pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Liguria con tempo stabile in serata si rinnovano condizioni di stabilità ad est con acquazzoni più tutto altrove al centro bel tempo con locali addensamenti lungo il Tirreno al mattino ma senza fenomeni i cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del pomeriggio in serata Tuttavia senza precipitazioni a sud vigilia di Ferragosto caratterizzata da bel tempo su tutte le regioni al mattino tutto sereno Salvo innocue velature in Sardegna sereno o poco nuvoloso anche il pomeriggio è in serata temperature in calo al centro-nord Italia lieve aumento al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano ... Leggi su romadailynews

