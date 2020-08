Matera, minaccia di morte la nonna con una catena per avere soldi: arrestato (Di venerdì 14 agosto 2020) Con una grossa catena, per estorcerle denaro per acquistare della droga, stava minacciando di morte la nonna di 84 anni: a Matera, un 38enne, con precedenti penali, è stato fermato e arrestato in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Con una grossa catena, per estorcerle denaro per acquistare della droga, stava minacciando di morte la nonna di 84 anni: a Matera, un 38enne, con precedenti penali, è stato fermato e arrestato in flag ...

