“L’amore a domicilio” racconta che la vita e l’amore non sono una fiction (Di venerdì 14 agosto 2020) Non conoscevamo l’autore Emiliano Corapi, anche se il suo nome veniva sussurrato da visionari cinematografici di nicchia. Ora che abbiamo visto “L’amore a domicilio (2020)”, film che si può trovare su Amazon Prime, seguiremo il suo lavoro perché uno scrittore per il cinema come lui è un’originalità per il panorama italiano. Renato (Simone Liberati) propone con successo polizze di previdenza integrativa: ha un padre che lo segue ed una ragazza a modo che “gli manca”. Un giorno uscendo di casa incontra Anna (Miriam Leone) che gli chiede un passaggio ad una stazione di Roma, perché lei deve andare a casa a San Giovanni. La vita di Renato cambia come un calzino ed inizia una relazione con la ragazza che scopre essere una rapinatrice condannata per una rapina a mano armata, infatti è ai ... Leggi su ilnapolista

