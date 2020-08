Jurassic Park, Jeff Goldblum rivela: "Abbiamo rischiato di morire col T-Rex" (Di venerdì 14 agosto 2020) Jeff Goldblum ha condiviso una curiosa storia su Jurassic Park e quanto fosse realmente pericoloso uno dei più importanti oggetti di scena nel film: il T-Rex. In una recente intervista, Jeff Goldblum ha raccontato un aneddoto legato al primo film di Jurassic Park: un T-Rex è sempre pericoloso, anche quando è finto. Durante un'intervista online dello show Late Night with Seth Meyers, l'attore Jeff Goldblum ha potuto svelare qualche anticipazione sul nuovo film della saga di cui Abbiamo avuto anche qualche altra anteprima di Jurassic World: Dominion, con una foto dal set che rivela un legame con la precedente trilogia. Goldblum ha ... Leggi su movieplayer

Jeff Goldblum ha condiviso una curiosa storia su Jurassic Park e quanto fosse realmente pericoloso uno dei più importanti oggetti di scena nel film: il T-Rex. NOTIZIA di ELISA ERRIU — 14/08/2020 In un ...

Prime foto ufficiali dal set di Jurassic World: Dominion

Spuntano in rete le primissime foto ufficiali dal set di Jurassic World: Dominion, prossimo capitolo della saga Jurassic Park. Le immagini in questione provengono da un inserto del New York Times dove ...

