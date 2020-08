Jorge Higuain rassicura: “Niente rescissione, la Juventus vuole ancora Gonzalo” (Di venerdì 14 agosto 2020) In chiave calciomercato, anche la famiglia può esternare qualche dichiarazione. Come riporta TMW, Jorge Higuain, papà del Pipita juventino, ha smentito sia l’ipotesi River Plate che un’eventuale rescissione con i bianconeri: “Higuain-River è impossibile per il prossimo anno. La Juventus lo vuole ancora, non c’è nessun intenzione di rescissione. Si arriverà a scadenza e poi si vedrà” Foto: Twitter Juventus L'articolo Jorge Higuain rassicura: “Niente rescissione, la Juventus vuole ancora Gonzalo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

