Incendio al maneggio del Quadraro, fiamme sul Parco degli Acquedotti e linea ferroviaria Roma-Cassino bloccata (Di venerdì 14 agosto 2020) Un Incendio è divampato, poco prima delle 15, al 106 di via del Quadraro. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il vento a rendere difficile le operazioni di spegnimento, una parte del rogo è stata domata mentre si lavora alla bonifica e messa in sicurezza delle restanti aree circostanti. Dalle 15 è stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino. Presenti sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Tuscolano, un'autobotte e alcuni moduli della Protezione Civile. Sul posto per la viabilità anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso via Selinunte

Vasto incendio al Parco degli Acquedotti: diverse linee ferroviarie bloccate

