Il vicesindaco di Roma sgambetta la Raggi: "Così sbaglia e fa un favore alla destra" (Di venerdì 14 agosto 2020) ″È una posizione risoluta, ma Così è sbagliata. Sono preoccupato. Ci aspettano sfide altissime, molto difficili. Servono tante teste e voci per affrontarle. Una scommessa fatta Così aumenta la probabilità che il lavoro faticoso di risanamento venga spazzato via”. Luca Bergamo, attuale vice di Virginia Raggi al Comune di Roma, commenta senza mezzi termini la decisione della sindaca di ricandidarsi al Corriere della Sera.Bergamo contesta il metodo scelto da Raggi nella sua ricandatura: “Virginia ha dei numeri, una determinazione non comune. E sono straconvinto che un sindaco debba poter ipotizzare di fare tutti e due i mandati, ma questo non vuol dire che automaticamente debba essere il candidato al secondo”, ha dichiarato il ... Leggi su huffingtonpost

Politica - Parla il vicesindaco di Roma: la candidatura non può essere automatica, così si fa un favore alla destra. Tradotto, la sindaca non è adeguata al bis? «Sono preoccupato. Ci aspettano sfide a ...

