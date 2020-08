Grande Fratello Vip, anche Fausto Leali nel cast: i nomi dei concorrenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Grande Fratello Vip a guida Alfonso Signorini è quasi pronto a partire, con la messa in onda del 14 settembre sempre più vicina. Tra le novità più importante del reality la partecipazione di Antonella Elia in veste di opinionista al posto di Wanda Nara, mentre è stato riconfermato Pupo per il ruolo. Ora spunta un altro nome dei tantissimi che sono usciti negli ultimi giorni, di cui però si attende l’ufficialità. Fausto Leali al Grande Fratello Vip È TvBlog a lanciare l’indiscrezione che anche Fausto Leali entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Il cantautore 75enne dovrebbe aggiungersi ai concorrenti del reality, di cui ... Leggi su thesocialpost

StancatoElvira : RT @AnimaSuCarta: Con tutti i pali che ci stiamo prendendo qua altro che tredici puntate, ci meritiamo un grande fratello che vada in onda… - RiccipieroG : RT @RudyVenezia: @isabellaisola3 Casalino........ io non riesco a capacitarmene.... ma come può un paese essere UMILIATO in questo modo....… - cristinascat10 : RT @AnimaSuCarta: Con tutti i pali che ci stiamo prendendo qua altro che tredici puntate, ci meritiamo un grande fratello che vada in onda… - myonlylovecan : RT @AnimaSuCarta: Con tutti i pali che ci stiamo prendendo qua altro che tredici puntate, ci meritiamo un grande fratello che vada in onda… - Antonie62537279 : RT @04Carmen20: “Mamma, il più grande desiderio è che stia bene io, i miei genitori, mio fratello e i nonni. Così non vedrò mai tristezza e… -