Formula 1 – Verstappen punge: "peccato non avere le gomme soft a Barcellona" (Di venerdì 14 agosto 2020) Viste le alte temperature con le quali si correrà in Spagna, la Red Bull sogna di ripetere quanto accaduto nel Gp del 70° Anniversario di Silverstone: sfruttando il maggior degrado delle gomme della Mercedes, che soffre molto le alte temperature, la scuderia di Milton Keynes vuole portare nuovamente Max Verstappen sul gradino più alto del podio. Il pilota olandese ha commentato così la situazione in vista di domenica: "oggi la macchina è andata piuttosto bene. Sul giro secco ci manca chiaramente qualcosa rispetto alla Mercedes, però nel complesso è stata una giornata positiva, soprattutto nella simulazione gara la macchina ha dato buone sensazioni e non abbiamo avuto problemi. Qui fa più caldo rispetto al normale, però abbiamo tutti gome dure ed è più gestibile, avrei ...

