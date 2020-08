Elodie, sui social valanga di insulti dopo il post di Salvini (Di venerdì 14 agosto 2020) La cantante Elodie è stata bersagliata di insulti sui social dopo un post sulla pagina della Lega. La polemica tra la cantante Elodie e il leader della Lega Matteo Salvini continua a botte di post sui social. Nei giorni scorsi infatti la cantante, arrivata seconda ad Amici nel 2015, ha criticato il senatore per il modo in cui il suo partito raccoglie voti. Il team di comunicazione della Lega ha creato un immagine con alcune frasi di questa intervista e l’ha pubblicata sulla pagina Facebook del partito. In poco tempo è comparsa una valanga di commenti dispregiativi, quasi tutti razzisti e sessisti. Tanti infatti fanno allusioni sessuali sull’uso del microfono o la attaccano per le origini ... Leggi su bloglive

