Discoteche a ferragosto, mascherina obbligatoria e capienza dimezzata (Di venerdì 14 agosto 2020) Dall'Emilia Romagna al Veneto, nuove ordinanze dei governatori per evitare la chiusura minacciata dal governo. Salva la serata di oggi. I provvedimenti in vigore da domani Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche #francescoboccia - Corriere : Stretta del governo su discoteche e feste: da Ferragosto niente balli al chiuso e masch... - matteograndi : Boccia: “Dopo Ferragosto stretta su Movida e Discoteche”. E dopo Natale una bella stretta sui regali. - clikservernet : Stretta sulle discoteche per il Ferragosto: obbligo di mascherina all’aperto e capienza dimezzata in Veneto ed Emil… - Noovyis : (Stretta sulle discoteche per il Ferragosto: obbligo di mascherina all’aperto e capienza dimezzata in Veneto ed Emi… -