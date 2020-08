Coronavirus, in Lombardia un morto e 97 nuovi positivi. In calo i ricoverati in altri reparti (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus , i dati della Lombardia aggiornati a oggi venerdì 14 agosto e comunicati dalla Regione. Solo un decesso registrato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi sono 97, di cui 15 ... Leggi su leggo

RegLombardia : #LNews aumentano guariti e dimessi (+258), a Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio. Come ogni giorno, sulla home… - RegLombardia : #LNew aumentano guariti e dimessi (+54), a Como, Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio. Approfondimenti ->… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, dieci ragazzi lombardi positivi al ritorno dalla Croazia #coronavirus - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: Allarme a Carini, altri 8 positivi al coronavirus: è una famiglia che viene dalla Lombardia - PisuDavi : #Coronavirus | #Lombardia, 97 nuovi casi -