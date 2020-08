Calciomercato Juventus, piace Thomas Partey: proposto uno scambio all’Atletico (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Juventus: per il centrocampo piace il centrocampista dell’Atletico Madrid Thomas Partey La Juventus è alla ricerca di uomini per rimpolpare il centrocampo, dopo gli addii di Matuidi e Pjanic e quello imminente di Khedira. Il nome nuovo sulla lista bianconera sarebbe quello di Thomas Partey, classe 1993 dell’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe offerto uno scambio con uno tra Douglas Costa e Bernardeschi ma gli spagnoli vorrebbero soldi cash e non meno di 50 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

