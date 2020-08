Auguri di buon Ferragosto 2020: tutte le frasi e le immagini più belle da inviare su Whatsapp e Facebook (Di venerdì 14 agosto 2020) buon Ferragosto 2020 a tutti! Ma credete davvero di potervela cavare con una frase così? Ovviamente no: in tempi in cui si fa a gara per mostrare sui social network le foto e le frasi più belle e d’effetto, non è assolutamente possibile scambiarsi gli Auguri utilizzando solo un paio di parole e sempre le stesse. Ecco allora tutte per voi una serie di frasi, che potrete ovviamente personalizzare, da inviare ad amici e parenti o da mettere nella vostra bacheca Facebook, corredate da una galleria di immagini da allegare al messaggio. Ma prima due parole sul Ferragosto: molti credono sia una festa senza alcun significato, ma si sbagliano. E’ invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta

OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a @tucu_correa! Joaquin spegne oggi 2??6?? candeline ?? - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno anche a Bruno Giordano che oggi compie 6??4?? anni! #CMonEagles ?? - DaniloToninelli : Tanti auguri ad un grande Presidente del Consiglio. Buon compleanno @GiuseppeConteIT! - AnnaMar87964283 : @dadamaiorino70 Tanti auguri ?????? e buon proseguimento !!! - mauriziocresce6 : @dadamaiorino70 Buongiorno Dada, tanti auguri di buon compleanno. Buona festa:-))) -