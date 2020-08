Alberto Matano rompe il silenzio: la pungente risposta a Lorella Cuccarini (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo difficilissimi mesi al timone di un contenitore televisivo che ha dovuto subire una metamorfosi importante per riuscire a seguire le evoluzioni di quella che è stata, ed è, una delle pandemie più segnanti del secolo, Alberto Matano risponde a Lorella Cuccarini, quella che è stata la sua spalla a La Vita in Diretta per tutta la stagione. Una risposta affilata ma molto elegante in cui il conduttore e giornalista allontana le accuse senza però fare alcun passo falso. Lorella Cuccarini e quell’attacco in diretta: “Insospettabile maschilismo“ Ci ha messo un po’, ma la risposta è finalmente arrivata. Si è concesso forse qualche settimana per sbollire un po’, ... Leggi su thesocialpost

