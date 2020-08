Xavi: “Messi ha bisogno del Barcellona e viceversa. Un privilegio poter allenare la mia ex squadra” (Di giovedì 13 agosto 2020) Xavi Hernández non ha fretta di tornare al Barça. L'ex giocatore della squadra catalana ha rilasciato un'intervista a "El País" in cui ha scartato come opzione nell'immediato la panchina del Barcellona. "Non credo sia arrivato il momento di tornare indietro. Rispetto molto Quique Setién, ha uno stile di gioco molto simile a quello di cui ha bisogno il Barça, che è "Cruyffiano", un'altra cosa sono i risultati che possono arrivare. Sarebbe un privilegio per me allenare il Barça un giorno, con una squadra da sogno. Vorrei formare un gruppo di persone valide che conosce l'ambiente, persone di mia fiducia". MESSIcaption id="attachment 993015" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionSu Messi, ... Leggi su itasportpress

