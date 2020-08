Viale Traiano, 80enne ucciso mentre attraversava: pirata della strada in fuga (Di giovedì 13 agosto 2020) Cronaca di Napoli: i familiari dell’80enne travolto da un pirata della strada in Viale Traiano (morto il 6 agosto dopo 22 giorni in Terapia intensiva) chiedono giustizia. Non solo la morte di Maya Gargiulo, la ragazzina di 15 anni deceduta nella notte tra il 7 e l’8 agosto dopo essere stata travolta da un’auto mentre … Leggi su 2anews

Sono trascorse appena 48 ore dai funerali che hanno commosso Napoli per la tragica morte di Maya, la 15enne investita in piazza Carlo III, e un’altra famiglia piange la perdita di un proprio caro trav ...

Archeologia: Rudiae aperto a Ferragosto

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - Per il week end di Ferragosto è possibile prenotare una visita guidata al Parco archeologico di Rudiae, lungo via San Pietro in Lama a Lecce, grazie a un accordo tra la Soprin ...

