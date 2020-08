UFFICIALE Palermo in Serie C: c’è l’ok della Covisoc (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Palermo è ufficialmente iscritto alla Serie C: il comunicato del club rosanero dopo il via libera della Covisoc Il Palermo si è iscritto ufficialmente al prossimo campionato di Serie C. Ecco la conferma da parte della Covisoc. COMUNICATO – «Con la lettera del 13 agosto da parte della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Societa’ di Calcio Professionistiche), il Palermo è ufficialmente iscritto alla Serie C. Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dal Palermo, la Figc ha quindi dato il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini ... Leggi su calcionews24

clikservernet : Ora è ufficiale (24H dopo): Valente al Palermo. Arriva anche Saraniti - Noovyis : (Ora è ufficiale (24H dopo): Valente al Palermo. Arriva anche Saraniti) Playhitmusic - - sportface2016 : #SerieC, il #Palermo ha ufficializzato l’iscrizione al campionato: il comunicato ufficiale - TUTTOB1 : UFFICIALE - Lecce, Saraniti passa al Palermo - ILOVEPACALCIO : UFFICIALE: #PALERMO ISCRITTO IN #SERIEC. LA NOTA DEL CLUB - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Palermo UFFICIALE: Palermo, ecco Saraniti e Valente: contratto biennale per entrambi TUTTO mercato WEB Turismo: niente fondi per le attività in crisi del centro di Mantova

La città non figura tra i 29 centri a vocazione turistica che si suddivideranno i 500 milioni di euro stanziati dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini MANTOVA. Non c’è Mantova tra le 29 ...

Rassegna Stampa. Ferragosto ‘vietato’ in Sicilia, spiagge chiuse e guerra alle feste, ai falò e agli alcolici

Da Mondello a San Vito Lo Capo passando per Alcamo, da Campofelice di Roccella a Cefalù, da Marina di Priolo all’intera costa ragusana e siracusana. I sindaci blindano il Ferragosto ed i prefetti cerc ...

La città non figura tra i 29 centri a vocazione turistica che si suddivideranno i 500 milioni di euro stanziati dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini MANTOVA. Non c’è Mantova tra le 29 ...Da Mondello a San Vito Lo Capo passando per Alcamo, da Campofelice di Roccella a Cefalù, da Marina di Priolo all’intera costa ragusana e siracusana. I sindaci blindano il Ferragosto ed i prefetti cerc ...