Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 si mostra in un nuovo trailer in vista dell'imminente demo (Di giovedì 13 agosto 2020) Vicarious Visions sta per portare i primi due Tony Hawk's Pro Skater sulle console attuali attraverso Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Se avete preordinato digitalmente la versione rimasterizzata, buone notizie. La demo Warehouse sarà disponibile domani alle ore 17:00 (orario italiano). Nel frattempo, lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer.Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è pubblicizzato come una versione rimasterizzata ma ricostruisce entrambi i titoli da zero, supportando la risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo. Include tutti gli skateboarder professionisti, i livelli e le acrobazie mentre aggiunge nuovi volti al roster come Riley Hawk e Aori ... Leggi su eurogamer

Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 per ricordare la disponibilità della demo Warehouse per chiunque prenoti il gioco. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 12/08/2020 ...

Ieri ad alcune testate selezionate è stato permesso di pubblicare un provato di Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (sfortunatamente noi non siamo rientrati tra queste...) e tra le novità emerse, una in pa ...

