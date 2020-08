«The Crown»: Jonathan Pryce sarà il principe Filippo (Di giovedì 13 agosto 2020) Un altro attore, di nuovo selezionato tra la rosa di interpreti legata a Game of Thrones. Jonathan Pryce, l’Alto Passero della serie tv di draghi e battaglie, è stato scelto per vestire i panni del principe Filippo nella quinta e nella sesta stagione di The Crown. Pryce, che nel racconto della monarchia inglese si troverà sposato con la Regina Elisabetta II così come Imelda Staunton la declinerà, avrà il compito di sostituire Tobias Menzies, interprete – prelevato di nuovo da Game of Thrones – di un principe Filippo più giovane. Leggi su vanityfair

