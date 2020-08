Roma, controlli a tappeto della Polizia: chiusi 2 locali, non rispettavano le norme anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) 2 i locali chiusi per il mancato rispetto della normativa anti- Covid e 3 le persone denunciate nel quartiere dell’ Eur ,nel corso dei controlli messi in campo dagli agenti del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, finalizzati a verificare il rispetto delle normative anti – Covid e al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. 6 le sanzioni elevate ai parcheggiatori abusivi controllati a piazza Kennedy, due di loro sono stati denunciati per reitero della infrazione ed infine, una donna – anche lei dedita alla stessa attività – è stata denunciata per la commissione, accertata, di un precedente furto. Ritirate 3 carte di circolazione ed elevate diverse sanzioni per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Niente fuochi d’artificio, nessuna festa in riva al mare. No ai falò in spiaggia. In questa estate stravolta dal coronavirus neanche il Ferragosto sarà lo stesso. Così per evitare assembramenti che po ...

Coronavirus, le regioni obbligano a test e quarantena chi rientra dall’estero

Gli spostamenti degli italiani e i rientri dall’estero sembrano iniziare ad allarmare i governatori delle regioni, che hanno deciso di imporre limitazioni e controlli per evitare un aumento di contagi ...

