Pace fiscale, stop ai pignoramenti con la rottamazione delle cartelle (Di giovedì 13 agosto 2020) Una buona notizia per tutti coloro che sono in difficoltà economiche e hanno problemi con la casa. La richiesta di rottamazione delle cartelle blocca le procedure esecutive avviate, e il pagamento della prima rata estingue il pignoramento. Si tratta di una delle più importanti agevolazioni previste dalla cosiddetta Pace fiscale, assieme alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi maturati. La Pace fiscale, dunque, blocca i pignoramenti, dalla casa ai conti correnti. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 263 del 12 agosto 2020. L’interpello è stato avanzato da una persona soggetta a procedura esecutiva immobiliare, ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Se non si aiutano le imprese, con soldi veri subito e con una Pace Fiscale per tutto il 2020, tante falliranno e sa… - PierantoniFabio : Con la rottamazione ter Giuseppe Conte salvò la fidanzata – Il Tempo - spacky68 : @vfeltri Stessa equazione tra pace fiscale e politici che permettono questo! - Soppy71561772 : @LegaSalvini A TUTTI gli albergatori , cretinetti !!! E poi voi non eravate per la pace fiscale ??? Vale solo per i… - pincopallino197 : @Noiconsalvini Ma come il #cazzaroverde non voleva pace fiscale,condono e anno bianco? Idioti all'ennesima potenza -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fiscale Pace fiscale, la rottamazione delle cartelle salva dai pignoramenti Informazione Fiscale Pace fiscale, stop ai pignoramenti con la rottamazione delle cartelle

Una buona notizia per tutti coloro che sono in difficoltà economiche e hanno problemi con la casa. La richiesta di rottamazione delle cartelle blocca le procedure esecutive avviate, e il pagamento del ...

Numero tenuto in ostaggio da Vodafone: compagnia telefonica condannata a risarcire

PORDENONE Cambiare gestore telefonico può diventare un incubo, soprattutto se il numero è quello utilizzato per motivi di lavoro. Per lo stress patito e l'inadempienza contrattuale, il giudice di pace ...

Una buona notizia per tutti coloro che sono in difficoltà economiche e hanno problemi con la casa. La richiesta di rottamazione delle cartelle blocca le procedure esecutive avviate, e il pagamento del ...PORDENONE Cambiare gestore telefonico può diventare un incubo, soprattutto se il numero è quello utilizzato per motivi di lavoro. Per lo stress patito e l'inadempienza contrattuale, il giudice di pace ...