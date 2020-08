Nettuno, accordo tra amministrazione e Polizia Locale, il Sindaco: ‘Ferragosto di divertimento e in sicurezza’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola, il vice Sindaco Alessandro Mauro e il dirigente alla Polizia Locale Benedetto Sajeva hanno incontrato questa mattina il coordinatore RSU di Nettuno. Un incontro positivo al termine del quale è stato raggiunto l’accordo con l’amministrazione comunale che si è impegnata a mettere a disposizione le risorse economiche adeguate per l’eventuale servizio nelle ore serali della Polizia Locale di Nettuno che sarà impegnata fino al termine della stagione estiva in attività di controllo del territorio e sicurezza urbana in coordinamento con le altre Forze dell’ordine. “Ringrazio la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

