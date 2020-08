"Mulan" dal cinema al divano del salotto. E a Hong Kong diventa un caso politico - (Di giovedì 13 agosto 2020) Cinzia Romani Il remake della Disney ha come protagonista la star cinese Liu Yifei È un poverocristo Gérard Lemoine, esercente della sala cinematografica Cinépal, nel comune francese di Palaiseau, dalle parti dell'Essonne. Dio solo sa com'è riuscito a sopravvivere, in questi mesi di pandemia, quando, di colpo, nessuno è uscito più di casa e lui non incassava una lira. Qualche filmetto di Totò, un po' di commediole per famiglie e la speranza di risollevarsi, ai primi di settembre, con i filmoni americani. Tirava avanti, insomma, Gérard, guardando ai blockbuster. Così, quando la Disney ha annunciato che l'atteso Mulan non sarebbe più uscito al cinema, ma direttamente sulle piattaforme di casa Disney +, al non modico prezzo di 29,99 dollari (oltre ... Leggi su ilgiornale

