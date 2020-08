Monti fa l’anima pia: «Vado all’Oms a spiegare che la salute deve contare di più» (Di giovedì 13 agosto 2020) Mario Monti travolto dalle critiche per la sua superpoltrona all’Oms tenta di giustificare l’incarico e va all’attacco del web. Le critiche social dimostrano «la totale irrilevanza dei social media italiani che fanno tanto tremare i politici. È evidente che l’Oms si sarà informata sul mio passato prima di fare questa scelta e il peso dato alle pittoresche elucubrazioni dei social media italiani è stato zero». Mario Monti, a Agorà, dice ancora: «C’è stata questa visione nei social media che, se uno ha dovuto praticare, in un momento storico, per salvare il Paese, una qualche dose di austerità, quello predilige l’austerità. Una visione manichea». Monti: «La salute dovrà pesare di ... Leggi su secoloditalia

