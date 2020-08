Matuidi all’Inter Miami, è ufficiale: i dettagli del trasferimento (Di giovedì 13 agosto 2020) Blaise Matuidi è un nuovo calciatore dell’Inter Miami: il comunicato ufficiale sul trasferimento del centrocampista francese Nuova avventura per Blaise Matuidi dopo l’addio alla Juve. Il centrocampista ha firmato con l’Inter Miami, club di MLS. «L’Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il campione della Coppa del Mondo FIFA, quattro volte della Ligue 1 e tre volte della Serie A, il nazionale francese Blaise Matuidi, utilizzando Targeted Allocation Money (TAM). Il centrocampista si unisce all’Inter Miami dopo aver guidato la Juventus FC al titolo di Serie A 2019/20 e porterà al centrocampo della squadra l’esperienza per vincere il campionato e un set di abilità ... Leggi su calcionews24

